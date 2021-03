Crash Bandicoot: On The Run è un grandissimo successo con più di 11 milioni di download (Di sabato 27 marzo 2021) Lo spin-off mobile di Crash Bandicoot, l'endless runner On The Run, parte con il piede giusto su App Store e Google Play. Secondo i dati riportati da Sensor Tower, il titolo free-to-play è stato scaricato ben 8.1 milioni di volte su Android da quando è approdato su Android lo scorso 25 marzo. Se a questo numero incredibile aggiungiamo i download dell'App Store, partiti con un leggero anticipo lo scorso 23 marzo, abbiamo un totale di ben 11.4 milioni di download. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 27 marzo 2021) Lo spin-off mobile di, l'endless runner On The Run, parte con il piede giusto su App Store e Google Play. Secondo i dati riportati da Sensor Tower, il titolo free-to-play è stato scaricato ben 8.1di volte su Android da quando è approdato su Android lo scorso 25 marzo. Se a questo numero incredibile aggiungiamo idell'App Store, partiti con un leggero anticipo lo scorso 23 marzo, abbiamo un totale di ben 11.4di. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #CrashBandicootOnTheRun è già un successo, superati gli 11 milioni di download su iOS e Android. - IGNitalia : Crash Bandicoot 4: It's About Time arriva in esclusiva PC su - Crashtefano : RT @CrashBZone: Crash Bandicoot On The Run fa il botto: circa 11,4 milioni di download nelle prime ore by @danyq94 #crashbandicoot https://… - Nerdmovieprod : Crash Bandicoot 4: It’s About Time è disponibile per PC #activision #CrashBandicoot #pc #Windows10 - affaridanerd : Crash Bandicoot 4: It's about Time torna al miglior prezzo su Amazon ?? Offerta di Primavera Amazon ?? 39,99€ invece… -