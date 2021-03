Covid | aveva solo 11 anni | la folle corsa in ospedale | poi la tragedia

(Di sabato 27 marzo 2021) Un’immaneha colpito una famiglia che si era ammalata dinei giorni scorsi. La bambina11– Ambulanza, immagine di repertorio (Google Images)Lo stiamo ripetendo dall’inizio di questa pandemia: il virus è pericoloso. Certo la mortalità resta bassa, ma il problema è un altro. Il, infatti, in alcune persone si presenta senza sintomi e questo può portare inconsapevolmente queste persone a contagiarne altre. Quanto questa malattia si immette però in un sistema già compromesso da altre patologie, molte volte è la fine. È la storia di Yousra, una bambina di soli 11, che ha perso la vita a causa del, che si è andato ad innestare su un quadro clinico già grave. La piccola ...

