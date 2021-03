Ciclismo | Classiche del Nord 2021 | calendario | date | orari | tv e streaming

(Di sabato 27 marzo 2021) Per ogni appassionato di, la stagione delledelè da sempre uno dei momenti più affascinanti e ricchi di spettacolo della stagione. A maggior ragione quest’anno, con ilche torna ad una conformazione più tradizionale dopo gli sconvolgimenti del 2020. Una serie di grandi corse, con tre Monumento a spiccare su tutte le altre: si inizia a fare sul serio il 28 marzo con la Gent-Wevelgem, che anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre. Sui muri fiamminghi la Pasqua si preannuncia già incandescente. Una settimana dopo ecco la Parigi-Roubaix, al momento confermata nonostante le difficoltà legate al Covid. La seconda parte del mese di aprile sarà invece dedicata al Trittico delle Ardenne, che in una settimana vede andare in scena come sempre tre corse dal grande fascino e prestigio. ...

Advertising

rides_bike : Per ogni appassionato di ciclismo, la stagione delle Classiche del Nord è da sempre uno dei momenti più affascinant… - IlPedaleRosa : Alè BTC Ljubljana, inizia la stagione delle Classiche del Nord: - ElBuffi82 : RT @AndreaGobbo77: Serve tornare ai grandi giri con le cronometro di 50km e 8 volate e classiche corse di riserva che qua comincia ad esser… - AndreaGobbo77 : Serve tornare ai grandi giri con le cronometro di 50km e 8 volate e classiche corse di riserva che qua comincia ad… - lillydessi : Milano-Sanremo, le pagelle: Stuyven potente e veloce, 10. Irritante Van der Poel, 4,5 - La Gazzetta dello Sport… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Classiche

... come solo lefiamminghe sanno essere, onorata da protagonisti in stato di grazia e conclusa da un colpo di scena in tutto degno della mitologia deldel Grande Nord. Uno spettacolo ...Dopo l'antipasto (venuto un po' sciapo: mancava il vento) di De Panne l'altro giorno, il grandedellefiamminghe è qui, sui 203.9 km della E3 di Harelbeke: prepariamo la frittatona ...Firenze, 27 marzo 2021 – Parte tra non poche incertezze per colpa del Covid 19 la stagione ciclistica anche per le categorie giovanili, esordienti e allievi, ma la situazione dal punto di vista sanita ...TV \| 27/03/2021 \| 07:33. Grazie al rinnovo dell’accordo con Infront, Eurosport e GCN Global Cycling Network continueranno a trasmettere tutte le 7 corse maschili e femminili del ...