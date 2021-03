Chiusure, vi spiego cosa divide Draghi da Salvini. L’analisi di Polillo (Di sabato 27 marzo 2021) In principio c’era stata la dichiarazione di Matteo Salvini: “È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue – e soprattutto dei dati medici e scientifici – chiediamo al presidente Draghi che dal 7 aprile, almeno nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sotto controllo, si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse e si ritorni alla vita a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori, negozi. Qualunque proposta in Consiglio dei ministri e in parlamento avrà l’ok della Lega solo se prevedrà un graduale e sicuro ritorno alla vita”. Una dichiarazione di guerra nei confronti di Mario Draghi: com’è stata interpretata da quasi tutta la stampa italiana? Vale la pena, prima di vedere le risposte date dal presidente del Consiglio, nel ... Leggi su formiche (Di sabato 27 marzo 2021) In principio c’era stata la dichiarazione di Matteo: “È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue – e soprattutto dei dati medici e scientifici – chiediamo al presidenteche dal 7 aprile, almeno nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sotto controllo, si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse e si ritorni alla vita a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori, negozi. Qualunque proposta in Consiglio dei ministri e in parlamento avrà l’ok della Lega solo se prevedrà un graduale e sicuro ritorno alla vita”. Una dichiarazione di guerra nei confronti di Mario: com’è stata interpretata da quasi tutta la stampa italiana? Vale la pena, prima di vedere le risposte date dal presidente del Consiglio, nel ...

