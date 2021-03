Basket: Cantù aggiunge Ivica Radic nella corsa alla salvezza (Di sabato 27 marzo 2021) Nuovo innesto da parte dell’Acqua S. Bernardo Cantù, che vicino a canestro riporta in Serie A il lungo croato Ivica Radic, classe 1990 con una buona carriera a livello di A2 e in diversi campionati in Europa. Per lui settima esperienza, di fatto, sul suolo italiano. In precedenza, Radic aveva giocato a Venezia (per pochi mesi) nel 2015, dopo il ritiro di Veroli dalla Serie A2, dove stava viaggiando a 22.5 punti e 12.3 rimbalzi di media. nella stagione successiva l’approdo alla Fortitudo Bologna, dove però non arriva a fine stagione perché esce dall’Italia. Nell’annata 2016-2017 va a Reggio Calabria, ma conclude il proprio cammino in quel di Ferentino, che pochi mesi dopo avrebbe ceduto alla Dinamo Academy sita a Cagliari il posto in A2. ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Nuovo innesto da parte dell’Acqua S. Bernardo, che vicino a canestro riporta in Serie A il lungo croato, classe 1990 con una buona carriera a livello di A2 e in diversi campionati in Europa. Per lui settima esperienza, di fatto, sul suolo italiano. In precedenza,aveva giocato a Venezia (per pochi mesi) nel 2015, dopo il ritiro di Veroli dSerie A2, dove stava viaggiando a 22.5 punti e 12.3 rimbalzi di media.stagione successiva l’approdoFortitudo Bologna, dove però non arriva a fine stagione perché esce dall’Italia. Nell’annata 2016-2017 va a Reggio Calabria, ma conclude il proprio cammino in quel di Ferentino, che pochi mesi dopo avrebbe cedutoDinamo Academy sita a Cagliari il posto in A2. ...

