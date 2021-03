Amici 20, chi è Samuele Barbetta: carriera, vita privata e curiosità (Di sabato 27 marzo 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su Samuele Barbetta, l’eclettico ballerino di Amici 20: età, carriera, curiosità e vita privata. (screenshot video)Tra i ballerini protagonisti della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi c’è Samuele Barbetta. Nato nel 1997 ad Este, in provincia di Padova, ha 23 anni e nel corso del pomeridiano ha presentato al pubblico il suo notevole lato artistico: infatti oltre a saper ballare è anche in grado di creare coreografie. Le sue esibizioni sono sempre state apprezzate sia dal pubblico che dagli insegnanti della scuola. Samuele è riuscito ad accedere al Serale del talent show e fa parte della squadra Arisa-Pettinelli, insieme al cantante Aka7even e alla ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 marzo 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su, l’eclettico ballerino di20: età,. (screenshot video)Tra i ballerini protagonisti della 20esima edizione didi Maria De Filippi c’è. Nato nel 1997 ad Este, in provincia di Padova, ha 23 anni e nel corso del pomeridiano ha presentato al pubblico il suo notevole lato artistico: infatti oltre a saper ballare è anche in grado di creare coreografie. Le sue esibizioni sono sempre state apprezzate sia dal pubblico che dagli insegnanti della scuola.è riuscito ad accedere al Serale del talent show e fa parte della squadra Arisa-Pettinelli, insieme al cantante Aka7even e alla ...

Advertising

GassmanGassmann : Nella #giornatamondialedelteatro il mio pensiero va ai “teatranti” , e solo chi vive di teatro, sa cosa voglia dire… - matteorenzi : 'Lo capirebbe pure un BAMBINO RITARDATO' ha scritto ieri Marco Travaglio. Questo è lo stile di chi non ha rispetto,… - gigante_enza : RT @GassmanGassmann: Nella #giornatamondialedelteatro il mio pensiero va ai “teatranti” , e solo chi vive di teatro, sa cosa voglia dire fa… - __Elisa_b__ : @lounanobastardo Ma così vale anche per i miei amici cioè ma chi sei tu aoo prova a ridirlo che ti arriva una scarpa in faccia - PePe88639893 : RT @GassmanGassmann: Nella #giornatamondialedelteatro il mio pensiero va ai “teatranti” , e solo chi vive di teatro, sa cosa voglia dire fa… -