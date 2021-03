Wanda Nara selfie allo specchio in intimo | ma i fan notano il dettaglio | “Cosa è?”

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 26 marzo 2021)ha infuocato il web. Lo scatto che ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram ha mandato in suoi fans in visibilio. Eccola posare davantiin perfetto stile influencer.Nari: E’ lei la diva incontrastata dei social, splendida modella e conduttrice ha un profilo Instagram seguitissimo. I suoi scatti super sexy riescono ad ottenere in una manciata di secondi migliaia di likes al secondo. Le sue foto sono bellissime, sensuali al punto giusto,è ormai un’influncer di grande successo. Eccola in questo scatto che ha fatto rapidamente il giro del we. L’infleuncer indossa un body elegante e sexy e delle scarpe da ginnastica, il giusto mix di sensualità e grinta. In tanti si sono ...