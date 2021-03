Vaccino | De Luca | “Con questi ritmi immunità di gregge in 3 anni”

Leggi su dire

(Di venerdì 26 marzo 2021) NAPOLI – “Con i ritmi attuali ci mettiamo 3 anni per raggiungere in Italia l’immunità di gregge“. Cosi’, in una diretta Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in quale spiega che “per vaccinare la popolazione italiana servono 90 milioni di dosi, ma siamo in forte ritardo”.