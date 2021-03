Utenti entusiasti dei OnePlus 9 | il numero dei preordini è incredibile

(Di venerdì 26 marzo 2021) Sono stati presentati da poco i9, ma hanno già fatto registrare il record didal day-one, a riprova di quanto il pubblico li abbia apprezzati. Pete Lau, CEO di, a mezzo Twitter ha fatto sapere che il riscontro finora è stato, ringraziando tutti sentitamente della risposta data. Non c’è paragone rispetto ai8: i nuovi top di gamma li hanno stracciati, con un aumento esponenziale del 324%. Una crescita che, tuttavia, non è possibile quantificare nel dettaglio in quanto il primo dirigente del noto marchio non ha fornito numeri a corredo della nota pubblicata. In ogni caso, i clienti sono rimasti impressionati dai nuovi9, complice anche la partnership commerciale con Hasselblad, che dovrebbe incrementare di non poco la qualità ...

