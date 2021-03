SuperEnalotto | il computer gli fa la giocata | poi accade una cosa incredibile

Leggi su chenews

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il jackpot delnon ne vuole sapere di uscire. Intanto però a Siena, qualcuno si “consola” con il premio inferiore.(Getty Images)La vita di una persona a volte può cambiare in un solo attimo. Basta incontrare la persona corretta o semplicemente trovarsi al posto giusto nel momento esatto in cui capita qualdi positivo. Certe volte si parla di fortuna, altre volte di provvidenza. Sta di fatto che in certi momenti, per certe persone, sembrano allinearsi svariati fattori che portano a qualdi clamoroso. Questo probabilmente è quanto è successo nei giorni scorsi a Siena. Nel concorso di ieri del, infatti, un fortunato cittadino ha vinto 606.679,48 euro grazie ad un 5+1. Il biglietto vincente è stato acquistato presso la tabaccheria di via ...