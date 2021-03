Sempre più donne ai vertici dello sport | Novella Calligaris | «Una giusta elezione»

(Di venerdì 26 marzo 2021) È stata la prima tra gli atleti italiani a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire un primato mondiale. E l’azzurro le è rimasto nel cuore, tanto da decidere, spinta dagli amici di sempre, a candidarsi nella corsa a presidente dell’Associazione Azzurri Olimpici d’Italia. In volata, Novella Calligaris ha battuto l’ex-ciclista Claudio Chiappucci con 30 preferenze su 42. Ora non vede l’ora di iniziare a lavorare.

