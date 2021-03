Se i governatori hanno sbagliato | si facciano i nomi | dice Zaia

Leggi su agi

(Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - "Draghi è una persona intelligente e infatti non ha sostenuto che tutte le Regioni abbiano. Siccome il piano nazionale lo devono seguire tutti, non sarebbe male sapere quali siano le regioni chevaccinato le persone sbagliate": così il governatore del Veneto, Luca, ha replicato all'osservazione del premier secondo cui sarebbero stati trascurati gli anziani. "La differenza tra noi e Roma è una e sostanziale: noi siamo a bordo campo e abbiamo gli ammalati", ha sottolineatoin un'intervista al Corriere della Sera, "chi a Roma parla male dell'autoa è in tribuna e non ha le responsabilità che abbiamo noi". In Conferenza Stato-Regioni, ha sottolineato il presidente del Veneto, "in moltisottolineato ciò che ci ha reso il lavoro di vaccinare più ...