Recovery Sud, sedici sindaci del Casertano aderiscono alla rete dei Comuni: più attenzione al Mezzogiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti sedici sindaci del Casertano, facenti parte del comprensorio Agro-aversano, hanno deciso di aderire alla rete dei sindaci del sud denominata "Recovery Sud", "per non perdere – si legge in una nota – l'occasione di crescita offerta dal Recovery Plan, e chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi di farci partecipi della gestione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, perché diventi una reale occasione di crescita per la nostra zone e per l'intero Mezzogiorno. A voce alta invochiamo una forte risposta istituzionale, per la rinascita del Mezzogiorno, poiché il Sud non può più aspettare". A sottoscrivere l'adesione i sindaci Alfonso Golia, Anacleto Colombiano (San ...

