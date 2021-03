Pd, Sardine in video-call con Letta: “Incontro davvero molto costruttivo” (Di venerdì 26 marzo 2021) Incontro in video-call tra il segretario del Pd Enrico Letta e una delegazione delle Sardine. “Un lungo Incontro durato quasi 2 ore davvero molto costruttivo” fanno sapere dal movimento, dopo che “questa mattina Mattia Santori, Jasmine Cristallo, Anna Claudia Petrillo, Micol Urtesi hanno incontrato il segretario Enrico Letta, il vicesegretario Peppe Provenzano e il coordinatore della segreteria Marco Meloni”. “Incontro positivo basato sul riconoscimento reciproco in un clima di apertura e dialogo costruttivo. La strada è lunga e accidentata, un sorriso non è tutto ma è comunque un buon inizio”, sottolineano ancora dal gruppo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021)intra il segretario del Pd Enricoe una delegazione delle. “Un lungodurato quasi 2 ore” fanno sapere dal movimento, dopo che “questa mattina Mattia Santori, Jasmine Cristallo, Anna Claudia Petrillo, Micol Urtesi hanno incontrato il segretario Enrico, il vicesegretario Peppe Provenzano e il coordinatore della segreteria Marco Meloni”. “positivo basato sul riconoscimento reciproco in un clima di apertura e dialogo. La strada è lunga e accidentata, un sorriso non è tutto ma è comunque un buon inizio”, sottolineano ancora dal gruppo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Pd, #Sardine in video-call con #Letta: 'Incontro davvero molto costruttivo' - Ernesto29296958 : RT @martinoloiacono: A quanto apprende AdnKronos una delegazione delle Sardine, con Mattia Santori e Jasmine Cristallo, si è collegata in v… - camiziani : RT @martinoloiacono: A quanto apprende AdnKronos una delegazione delle Sardine, con Mattia Santori e Jasmine Cristallo, si è collegata in v… - Blackskorpion4 : RT @martinoloiacono: A quanto apprende AdnKronos una delegazione delle Sardine, con Mattia Santori e Jasmine Cristallo, si è collegata in v… - martinoloiacono : A quanto apprende AdnKronos una delegazione delle Sardine, con Mattia Santori e Jasmine Cristallo, si è collegata i… -