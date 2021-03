Paul Cayard a capo della vela olimpica statunitense

(Di venerdì 26 marzo 2021)si occuperàcampagnacome Direttore Esecutivofederazione americana. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore dal presidente dell’US Sailing Cory Sertl., famoso in Italia soprattutto per l’esperienza del Moro di Venezia in Coppa America, ha in realtà un passato anche nelle Olimpiadi. Ha partecipato ai giochi nel 1984 e nel 2004. Nella classe Star ha vinto una medaglia d’argento alla regata pre-nel 2003.è arrivato quinto ai Giochi olimpici estivi del 2004 ad Atene. “Il mio contributo consisterà nel dare una visione – ha dichiarato– guidandone l’esecuzione e raccogliendo sostegno per questa ...

MimmoAdinolfi : @GianniVEVO2022 Paul Cayard il moro di Venezia -

C'è però chi già sogna un momento in cui coinvolgere, che sarà a metà maggio a Ravenna proprio per salutare il 'suo' Moro e magari anche i protagonisti ravennati dell'ultima impresa di ...La decisione di affidare a Tencara la costruzione di questa barca viene con la consapevolezza del team guidato dache il Moro II è troppo lento. Al cantiere vengono date nuove indicazioni.Nell'estate del 2028 ci saranno le Olimpiadi a Los Angeles e in quell'occasione gli US non vogliono sbagliare un colpo. Per questo motivo è stato commissionato uno studio alla McKinsey per capire l'im ...