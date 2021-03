Padre e figlio bussano in piena notte e pestano un ragazzo di 20 anni. Finisce in terapia intensiva (Di sabato 27 marzo 2021) 29enne massacrato di botte da Padre e figlio di 20 anni a Milano: la vittima si era scattata un selfie con l’ex del giovane. È stato pestato di botte, preso a calci e pugni alla testa riportando una frattura cranica con un’edema cerebrale. Per questo motivo è stato sottoposto a un’operazione neuro-chirurgica per salvargli la vita. A subire questo massacro è stato un 29enne, la cui “colpa” (se così la si può chiamare…) era stata quella di aver fatto un selfie con una ragazza nel corso di una cena con degli amici. Queste foto avrebbero scatenato la furia di un ragazzo di 20 anni che aveva avuto una storia d’amore, ormai da poco tempo chiusa, con la giovane di 23 anni. A dare manforte al 20enne è stato suo Padre, un pregiudicato di 45 ... Leggi su formatonews (Di sabato 27 marzo 2021) 29enne massacrato di botte dadi 20a Milano: la vittima si era scattata un selfie con l’ex del giovane. È stato pestato di botte, preso a calci e pugni alla testa riportando una frattura cranica con un’edema cerebrale. Per questo motivo è stato sottoposto a un’operazione neuro-chirurgica per salvargli la vita. A subire questo massacro è stato un 29enne, la cui “colpa” (se così la si può chiamare…) era stata quella di aver fatto un selfie con una ragazza nel corso di una cena con degli amici. Queste foto avrebbero scatenato la furia di undi 20che aveva avuto una storia d’amore, ormai da poco tempo chiusa, con la giovane di 23. A dare manforte al 20enne è stato suo, un pregiudicato di 45 ...

Advertising

fanpage : 'Buongiorno, ho una brutta notizia. Papà Roberto ci ha lasciati, questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo… - teatrolafenice : ?? «Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno» (F… - LauraPausini : Ogni padre dovrebbe ricordare che un giorno suo figlio seguirà il suo esempio anziché il suo consiglio. ?? Every f… - Eunnyyy_ : RT @ItalianArmy_fam: 'Non ho obiettato a ciò che Jimin voleva, ero consapevole di quanto talento avesse mio figlio' - Il padre di Jimin ©… - rossanafrancio1 : RT @sermel2014: Il figlio infinitamente amato dall’Eterno Padre ha raggiunto nella morte la profondità più assoluta, il fondo di ogni male.… -