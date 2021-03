‘Orso. Scritti dalla Siria del Nord-Est’: il libro che raccoglie i pensieri dell’italiano Lorenzo Orsetti, morto combattendo Isis (Di venerdì 26 marzo 2021) Non c’è solo Teko?er, il miliziano con in mano il fucile partito per il Nord-est Siriano per combattere una guerra che i critici hanno definito “non sua”. Non c’è nemmeno solo Orso, il compagno anarchico intriso di ideali di uguaglianza e libertà che ha visto nella causa curda e nel confederalismo democratico un modello da applicare al resto del mondo. C’è anche Lorenzo, classe 1986, fiorentino, che ha svolto molti lavori ma a un certo punto ha sentito l’esigenza di combattere per un ideale più grande, anche di lui. A due anni dalla sua morte sul fronte di Baghuz, nel governatorato di Deir Ezzor, gli Scritti, le lettere, le memorie e i post su Facebook di Lorenzo Orsetti nel corso dei 18 mesi in cui è rimasto tra le fila delle Unità di Protezione Popolare (Ypg) curde ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Non c’è solo Teko?er, il miliziano con in mano il fucile partito per il-estno per combattere una guerra che i critici hanno definito “non sua”. Non c’è nemmeno solo Orso, il compagno anarchico intriso di ideali di uguaglianza e libertà che ha visto nella causa curda e nel confederalismo democratico un modello da applicare al resto del mondo. C’è anche, classe 1986, fiorentino, che ha svolto molti lavori ma a un certo punto ha sentito l’esigenza di combattere per un ideale più grande, anche di lui. A due annisua morte sul fronte di Baghuz, nel governatorato di Deir Ezzor, gli, le lettere, le memorie e i post su Facebook dinel corso dei 18 mesi in cui è rimasto tra le fila delle Unità di Protezione Popolare (Ypg) curde ...

startrekspeare : RT @musicassetta: “orso, scritti dalla siria del nord est”: i proventi della vendita di questo libro saranno devoluti alla realizzazione di… - AlfanoPietro : On page 100 of 208 of Orso. Scritti dalla Siria del Nord-Est, by Lorenzo Orsetti - lostandsleepy_ : RT @musicassetta: il libro è curato dal padre di lorenzo, alessandro orsetti e raccoglie gli scritti di orso dal settembre 2017 - periodo i… - lostandsleepy_ : RT @musicassetta: “orso, scritti dalla siria del nord est”: i proventi della vendita di questo libro saranno devoluti alla realizzazione di… - FrancaCavagnol2 : RT @musicassetta: “orso, scritti dalla siria del nord est”: i proventi della vendita di questo libro saranno devoluti alla realizzazione di… -

