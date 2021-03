Ora serve un Letta ai Dc di centrodestra (Di venerdì 26 marzo 2021) Completo la riflessione qui avviata su Enrico Letta e le diverse sorti dei dc di sinistra e di destra: i primi trionfanti nel Pd, avendo espresso quattro premier, un capo di Stato e ora il leader del partito; i secondi spariti dalle viste, dopo aver occupato - me compreso - qualche strapuntino ministeriale, senza mai uscire dalla marginalità. Ho riconosciuto che i dc di sinistra sono stati più bravi, anche perché competevano coi comunisti, e su un’area elettorale impervia per i democratici cristiani, il campo progressista. Viceversa noi eravamo rimasti nel campo moderato, più fertile per la semina democristiana. Macché. La nuova casa comune non è stata costruita, e sono crollate anche le quattro o cinque casematte in cui ci eravamo rifugiati. A destra ora ci sono Salvini e Meloni, nemmeno Forza Italia gode buona salute. Non c’è più niente di democristiano e nemmeno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Completo la riflessione qui avviata su Enricoe le diverse sorti dei dc di sinistra e di destra: i primi trionfanti nel Pd, avendo espresso quattro premier, un capo di Stato e ora il leader del partito; i secondi spariti dalle viste, dopo aver occupato - me compreso - qualche strapuntino ministeriale, senza mai uscire dalla marginalità. Ho riconosciuto che i dc di sinistra sono stati più bravi, anche perché competevano coi comunisti, e su un’area elettorale impervia per i democratici cristiani, il campo progressista. Viceversa noi eravamo rimasti nel campo moderato, più fertile per la semina democristiana. Macché. La nuova casa comune non è stata costruita, e sono crollate anche le quattro o cinque casematte in cui ci eravamo rifugiati. A destra ora ci sono Salvini e Meloni, nemmeno Forza Italia gode buona salute. Non c’è più niente di democristiano e nemmeno ...

Advertising

ilfoglio_it : I medici no vax continuano a contagiare. Ora basta, serve un decreto - matteosalvinimi : #AstraZeneca, ora avanti tutta col piano vaccinale, seguendo i modelli Figliuolo e Bertolaso. Serve fare in fretta.… - marattin : Quarta assemblea nazionale di @ItaliaViva, ci siamo davvero confrontati su cosa ci serve per costruire un’offerta p… - ve10ve : RT @Franco32656300: LA #BOSCHI ORA DICE QUELLO CHE DEVE FARE IL PD? Che poi loro valuteranno???? Boschi: Serve un Pd non più subalterno. E… - la_bongia : @cazzaro4k Vabbè ma per quello mica serve l'anima gemella. Sarei stata vergine a quest'ora. -