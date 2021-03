Ogni mattina | Giovanni Ciacci lancia una bomba su Ballando con le Stelle “Avrei dovuto vincere io ma …”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 26 marzo 2021), attualmente, è opinionista nel programma condotto da Adriana Volpe,, che va in onda dal lunedì al venerdì su Tv8.avrebbepartire per L’isola dei famosi, ma poi, a seguito di accertamenti medici indispensabili prima della partenza per un reality così estremo, ci si è accorti che il covid che aveva contratto, aveva lasciato degli strascichi ai polmoni per i quali sarebbe stato poco prudente affrontare la sfida dell’isola, e così, suo malgrado,è rimasto in Italia al suo posto accanto ad Adriana Volpe.ha raccontato: “Durante le visite che ho fatto per partecipare al reality show, abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni ...