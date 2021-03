‘No delivery day’ | rider scendono in piazza | “Subito contratti | diritti e tutele”

Leggi su dire

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – “Vogliamo essere definiti lavoratori, avere tutele piene e garanzie, diritti come dipendenti”. Lo chiedono a gran voce i rider oggi in protesta per la situazione che coinvolge il settore delle consegne del cibo a domicilio.‘Precari e sfruttati’ si definiscono i ciclofattorini che a piazza San Silvestro a Roma, come in altre trenta città italiane, incrociano le braccia e invocano il ‘No delivery day’ organizzato dalla rete ‘RiderXiDiritti’ per la giornata di oggi. Sfruttati, con paghe da fame, ai limiti del caporalato, adesso invocano un vero contratto collettivo e garanzie. “Al momento- lamentano- non abbiamo ferie né malattie, permessi per paternità o maternità, e siamo sottopagati”. L’accordo sottoscritto da Assodelivery e Ugl a novembre non soddisfa i rider giunti a piazza San Silvestro con le loro bici: “il cottimo è rimasto – sostengono- siamo pedine nelle mani di un algorimo eppure non siamo riconosciuti”. E ricordano il prezioso lavoro svolto in questo anno di pandemia quando hanno permesso a molte aziende di andare avanti nonostante il lockdown.“Ora basta, deve esserci riconosciuta la natura subordinata di lavoro”, concludono. A FIRENZE PROTESTA RIDER: CONTRATTI, DIRITTI E TUTELE