Napoli | sfuma un obiettivo di mercato | rinnova con il suo club

(Di venerdì 26 marzo 2021) Con il rinnovo del contratto, il centrocampista della Roma Jordan Veretout riceverà un aumento di ingaggio: prolungherà di un ulteriore anno Jordan Veretout è fermo ai box a causa dell’infortunio muscolare che lo ha bloccato durante il match contro la Fiorentina. Il centrocampista francese è un fattore importante per la Roma di Paulo Fonseca. Con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SiamoPartenopei : Gazzetta - Sfuma il sogno Sarri-Napoli, ADL pensa a Juric: c'è un gentlemen's agreement tra il tecnico e Setti - CalcioNapoli24 : - napolista : Gazzetta: #Napoli, sfuma la pistaù Sarri, restano in corsa #Fonseca e Juric Il tecnico toscano è sempre più vicino… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sfuma

...trova Mertens che ha una prateria davanti ma il belga sbaglia il controllo e la ripartenzain ... 11 - Ilè perennemente nella metà campo della Roma ma gli azzurri non riescono a fare la ......trova Mertens che ha una prateria davanti ma il belga sbaglia il controllo e la ripartenzain ... 11 - Ilè perennemente nella metà campo della Roma ma gli azzurri non riescono a fare la ...Gli azzurri vedono sfumare la possibilità di portare il francese all’ombra del Vesuvio Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna parla di Jordan Veretout. … ForzAzzurri.net - La voce dei ...Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Terzo Tempo', è intervento l'allenatore ed opinionista Gianni Di Marzio: "La Juventus ha visto sfumare il sogno di poter ... Se non arrivano risultati ...