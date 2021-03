Napoli | camioncino travolge due persone | un morto

(Di venerdì 26 marzo 2021) Une un ferito in un incidente nei pressi della stazione ferroviaria Botteghelle della linea Circumvesuviana, a. Undi una ditta di pulizie, probabilmente fermo su una salita e senza freno a mano tirato, ha travolto due, un dipendente di Eav (holding dei trasporti della Regione Campania che gestisce la linea ferroviaria Circumvesuviana) e un dipendente della stessa ditta di pulizie. Il dipendente di Eav, 40 anni, èsul colpo, il secondo è stato trasportato all’Ospedale del Mare. In corso di ricostruzione la dinamica da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ponticelli. L'articolo proviene da Italia Sera.

