MotoGP, qualifiche GP Qatar 2021: orario in chiaro TV8, programma, streaming (Di venerdì 26 marzo 2021) Da Losail (Qatar) è iniziato ufficialmente il primo appuntamento della MotoGP 2021. I protagonisti del Motomondiale hanno iniziato a prepararsi per l’evento di domenica, una prova che verrà ripetuta settimana prossima. Ricordiamo infatti che, in seguito all’emergenza sanitaria, vivremo una seconda competizione nel week-end del 4 aprile, fine settimana originariamente non previsto nel calendario. Mancano poche ore alle qualifiche che stabiliranno la prima griglia di partenza. C’è interesse di scoprire se i piloti riusciranno ad abbattere il record della pista. Durante i test ufficiali, svolti nelle scorse settimane sul tracciato che sorge a pochi chilometri da Doha, l’australiano Jack Miller (Ducati) aveva migliorato il primato del circuito, un risultato che potrebbe perfezionarsi nel corso della giornata di domani. Le ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Da Losail () è iniziato ufficialmente il primo appuntamento della. I protagonisti del Motomondiale hanno iniziato a prepararsi per l’evento di domenica, una prova che verrà ripetuta settimana prossima. Ricordiamo infatti che, in seguito all’emergenza sanitaria, vivremo una seconda competizione nel week-end del 4 aprile, fine settimana originariamente non previsto nel calendario. Mancano poche ore alleche stabiliranno la prima griglia di partenza. C’è interesse di scoprire se i piloti riusciranno ad abbattere il record della pista. Durante i test ufficiali, svolti nelle scorse settimane sul tracciato che sorge a pochi chilometri da Doha, l’australiano Jack Miller (Ducati) aveva migliorato il primato del circuito, un risultato che potrebbe perfezionarsi nel corso della giornata di domani. Le ...

Advertising

Giuli4_nogood : Io: non ho tempo di seguire le prove libere di f1/2, motogp/2/3 e le qualifiche oggi perché devo studiare Sempre i… - automotorinews : ??? #MotoGP, tutto pronto per il #QatarGP ?? Il programma completo - SerieTvserie : MotoGp, Gran Premio Qatar in diretta su Sky e Dazn - tvblogit : MotoGp, Gran Premio Qatar in diretta su Sky e Dazn - calchi963 : @Fra_tante3 Domenica ripartono Formula1 e Motogp vorrà fare le qualifiche per gareggiare. -