MotoGP, come vedere in tv e in streaming il motomondiale 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel fine settimana torna il motomondiale. L’appuntamento di apertura è in Qatar in notturna. La Ducati si affida a Bagnaia e Miller, la Yamaha ha Quartararo al posto di Rossi in coppia con Vinales. Il Dottore è al Team Petronas con Morbidelli e ha come avversario il fratello Luca Marini. Ancora ai box per il recupero Marc Marquez. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel fine settimana torna il motomondiale. L’appuntamento di apertura è in Qatar in notturna. La Ducati si affida a Bagnaia e Miller, la Yamaha ha Quartararo al posto di Rossi in coppia con Vinales. Il Dottore è al Team Petronas con Morbidelli e ha come avversario il fratello Luca Marini. Ancora ai box per il recupero Marc Marquez.

Advertising

automotorinews : ???? Marc #Marquez tornerà allo stesso livello di prima? ??? Il pensiero del 15 volte Campione del Mondo di motocicli… - nirvana_19_ : @Jurgen__K Dalle mie parti fm89,3 e l’anno prossimo ho campionato champions coppa Italia e pure Basket F1 e motogp… - fmimolise : MotoGP 2021, GP del Qatar/1. Valentino Rossi: “Stessa passione per moto e MotoGP”: Alla vigilia della 26esima stagi… - artvworld : RT @DBDeiman: Morbidelli si conferma in grandissima forma davanti ad un sorprendente Aleix Espargaro: riuscirà i pilota Aprilia a confermar… - DanieleLenz96 : Prime FP1 della stagione terminate con Morbidelli 1° in 1.54.921 davanti a sorpresa ad A.Espargaro. 3° Miller a 2 d… -