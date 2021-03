Milano: Sala, ‘presto case Aler e scuole con impianti riscaldamento a metano’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “Quello della trasformazione ecologica è un percorso che Milano sta facendo. Abbiamo già 67 bus elettrici e tra 10 anni Milano avrà solo bus elettrici. E dalla prossima stagione tutte le case di edilizia popolare del Comune e le nostre scuole avranno impianti di riscaldamento a metano, non ci sarà più gasolio. Sono cose che non sono scontate. Ci vuole impegno e convinzione”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Rai Radio 2. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021), 26 mar. (Adnkronos) – “Quello della trasformazione ecologica è un percorso chesta facendo. Abbiamo già 67 bus elettrici e tra 10 anniavrà solo bus elettrici. E dalla prossima stagione tutte ledi edilizia popolare del Comune e le nostreavrannodia metano, non ci sarà più gasolio. Sono cose che non sono scontate. Ci vuole impegno e convinzione”. Lo dice il sindaco di, Giuseppe, a Rai Radio 2. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

