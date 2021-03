Mario Draghi spinge forte ma chiede sponda costituzionale a Cartabia (Di venerdì 26 marzo 2021) Obbligo di vaccino per medici ed infermieri, Mario Draghi orientato verso una svolta normativa con il "supporto" del guardasigilli Cartabia Obbligo di vaccino per medici ed infermieri, decreto allo studio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) Obbligo di vaccino per medici ed infermieri,orientato verso una svolta normativa con il "supporto" del guardasigilliObbligo di vaccino per medici ed infermieri, decreto allo studio su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : Qui siamo MOLTO MOLTO MOLTO avanti nella presa di coscienza. 'Il mercato unico non ha risposto nè alle disuguaglian… - lucianonobili : Della replica a braccio di Mario #Draghi colpisce la chiarezza, la tranquillità, l’assenza di qualsiasi reticenza,… - LegaSalvini : Claudio #Borghi: “«Il mercato unico non ha risposto né alle disuguaglianze né alla disoccupazione. È lo Stato che d… - MarzioMorandi : Altro paneagirico per Mario Draghi? Avanti con il pensiero unico #lariachetirala7 - P_M_1960 : Il Pdc Mario Draghi oggi alle ore 14.00 terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza… -