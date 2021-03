L’economista Fitoussi | “In Europa leader incompetenti | l’Ue non è governata Merkel? Ha fallito”

Leggi su tpi

(Di venerdì 26 marzo 2021) All’Unione europea “manca una testa”, idei Paesi membri si stanno rivelando “”, il progetto comunitario rischia seriamente di naufragare e la Germania si avvia verso una fase di declino. Un quadro dominato dalle ombre quello tracciato dalJean-Paul, docente emerito all’Istituto di studi politici di Parigi e all’Università Luiss Guido Carli di Roma. L’Unione europea “si è dimostrata acefala di fronte a una sfida immensa come la pandemia”, osserva il professore, intervistato da Huffington Post Italia. “All’manca una sovranità, questo è il suo peccato originale. Non c’è una sovranità europea e non c’è una sovranità nazionale. Come si può pretendere che un Paese sia ben governato se non ha un governo? Gli europei sono gli unici non governati nel ...