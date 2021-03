Lazio, caso tamponi. Lotito: “Le sentenze non si commentano, si prende atto” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Delle sentenze si prende atto e non si commentano”. Claudio Lotito commenta così all’Adnkronos la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che ha sanzionato a sette mesi di inibizione il presidente della Lazio in reLazione alle tante vioLazioni del club biancoceleste certificate dalla Procura Figc per quanto riguarda il protocollo Covid. Il club ha già annunciato ricorso in Corte d’Appello Figc e, eventualmente, presso il Collegio di Garanzia dello Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) “Dellesie non si”. Claudiocommenta così all’Adnkronos la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che ha sanzionato a sette mesi di inibizione il presidente dellain rene alle tante vioni del club biancoceleste certificate dalla Procura Figc per quanto riguarda il protocollo Covid. Il club ha già annunciato ricorso in Corte d’Appello Figc e, eventualmente, presso il Collegio di Garanzia dello Sport. SportFace.

Advertising

ZZiliani : Okay, il prezzo è giusto. Una bella multa al club (avessi detto!) e un’inibizione al dirigente maggiormente implica… - ZZiliani : Due casi giuridici rendono thrilling il finale di Serie A: il caso #tamponi-#Lazio a processo domani e il caso… - ZZiliani : Il processo alla #Lazio per il caso #tamponi è cominciato. Più ancora di #Lotito, a rischio inibizione, ad essere p… - sportface2016 : #Lazio, caso tamponi. #Lotito: 'Le sentenze non si commentano, si prende atto' - Robertoro80 : RT @MatteoPedrosi: Caso tamponi #Lazio - Sentenza Tribunale federale: 7 mesi di inibizione a #Lotito, 12 mesi ai medici sociali Rodia e Pul… -