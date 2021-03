iPhone 12 Pro Max è tra i migliori smartphone del 2021 per Consumer Reports (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ iPhone 12 Pro Max di Apple è tra i migliori smartphone del 2021 ed è il primo iPhone dell’anno, secondo la nuova classifica degli smartphone condivisa oggi da Consumer Reports Consumer Reports ha stilato una classifica dei migliori smartphone sul mercato in base a una serie di criteri e diversi iPhone sono in cima alla lista, inclusi iPhone 11, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max. L’associazione dei consumatori USA consiglia in particolare l’acquisto dell’ iPhone 12 Pro Max che considera il miglior smartphone del 2021. Pro e contro Con 100 dollari in più rispetto ... Leggi su zon (Di venerdì 26 marzo 2021) L’12 Pro Max di Apple è tra ideled è il primodell’anno, secondo la nuova classifica deglicondivisa oggi daha stilato una classifica deisul mercato in base a una serie di criteri e diversisono in cima alla lista, inclusi11, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max. L’associazione dei consumatori USA consiglia in particolare l’acquisto dell’12 Pro Max che considera il migliordel. Pro e contro Con 100 dollari in più rispetto ...

