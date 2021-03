In Basilicata scuole chiuse fino al 6 aprile (Di venerdì 26 marzo 2021) POTENZA – Le scuole lucane resteranno chiuse fino al 6 aprile. Lo rende noto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, precisando che “per quella data tutti gli insegnanti lucani saranno vaccinati e quindi potremo riaprire tutte le classi in sicurezza”. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) POTENZA – Le scuole lucane resteranno chiuse fino al 6 aprile. Lo rende noto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, precisando che “per quella data tutti gli insegnanti lucani saranno vaccinati e quindi potremo riaprire tutte le classi in sicurezza”.

Advertising

quotidianoweb : #Coronavirus, in #Basilicata scuole schiuse fino al 6 aprile - TgrRai : #COVID19, scuole chiuse in #Basilicata fino al 6 aprile. Lo annuncia il presidente della @regbasilicata Vito #Bardi… - Trmtv : Bardi, in Basilicata scuole chiuse fino al 6 aprile - USB_Basilicata : Bardi: “In Basilicata scuole chiuse fino al 6 aprile” - LaGazzettaWeb : Covid Basilicata, scuole chiuse fino al 6 aprile: la Regione è la prima per vaccinazioni in Italia -