Imprese | accordo Oi Pomodoro Centro Sud e Simest per sostegno internazionalizzazione

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – È stato siglato a Roma un accordo di collaborazione tra Oi Pomodoro Bacino Centro Sud Italia, associazione che raggruppa i produttori di Pomodoro delle regioni del Cento-Sud, e Simest, la società del gruppo Cassa depositi e prestiti che assicura il sostegno finanziario all'export e all'internazionalizzazione delle Imprese italiane. La partnership, firmata da Guglielmo Vaccaro, Presidente dell'associazione e Mauro Alfonso, Amministratore Delegato di Simest, ha l'obiettivo di mettere a punto attività comuni volte a migliorare la presenza sui mercati internazionali della filiera del Pomodoro da industria, favorendo processi di internazionalizzazione delle

