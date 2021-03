Formula 1 - Petronas | DArrigo | Limportanza dei fluidi continua a crescere

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 26 marzo 2021) L'inizio del Mondiale 2021 di1 in Bahrain porta alla ribalta innumerevoli temi d'interesse. Cambi di squadra (Sainz alla Ferrari, Vettel alla Red Bull, Ricciardo alla McLaren), grandi ritorni (Fernando Alonso), debutti che incuriosiscono (Mick Schumacher e Mazepin alla Haas, Tsunoda con l'Alpha Tauri). E le monoposto, da quanto si è visto nei primi test in Bahrain, non sono poi così uguali a quelle della scorsa stagione, nonostante i limiti regolamentari. A cambiare è soprattutto la parte posteriore delle vetture, a seguito dei nuovi vincoli normativi. E questo ha comportato, per diversi team, un innalzamento delle temperature che potrebbe generare, nel corso della stagione, qualche preoccupazione, in termini di affidabilità meccanica e di finestra termica d'esercizio delle gomme. In questo quadro, acquistano ancor più importanza i...