Ergastolo per mamma e compagno: uccisero di botte il piccolo Leonardo a soli 20 mesi (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - spiega Leggo.it - Leonardo, 20 mesi, da tempo costretto a subire maltrattamenti, nel maggio 2019 è stato picchiato a morte da Musi, con la madre che ... Leggi su ilroma (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - spiega Leggo.it -, 20, da tempo costretto a subire maltrattamenti, nel maggio 2019 è stato picchiato a morte da Musi, con la madre che ...

