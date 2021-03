Dybala e l’infortunio, quando recupera la Joya? Le condizioni (Di venerdì 26 marzo 2021) L’argentino vede la luce in fondo al tunnel: fatti progressi nel suo processo di recupero dall’infortunio Quella di Paulo Dybala poteva e doveva essere una stagione piena di successi in scia con i progressi fatti nell’era Sarri. Ma l’argentino a causa di incomprensioni tattiche con Pirlo prima e vari infortuni dopo, ha vissuto da spettatore la non esaltante stagione dei bianconeri. Ora per Dybala però sembra essere arrivato il momento di tornare agli ordini di Pirlo. La Joya, infatti, vede la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda il recupero dall’infortunio al legamento collaterale mediale. I progressi fatti sono apparsi infatti molto notevoli. Dagli ultimi controlli infatti è emerso un netto miglioramento delle sue condizioni. A quanto pare è tutto frutto delle cure ... Leggi su zon (Di venerdì 26 marzo 2021) L’argentino vede la luce in fondo al tunnel: fatti progressi nel suo processo di recupero dalQuella di Paulopoteva e doveva essere una stagione piena di successi in scia con i progressi fatti nell’era Sarri. Ma l’argentino a causa di incomprensioni tattiche con Pirlo prima e vari infortuni dopo, ha vissuto da spettatore la non esaltante stagione dei bianconeri. Ora perperò sembra essere arrivato il momento di tornare agli ordini di Pirlo. La, infatti, vede la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda il recupero dalal legamento collaterale mediale. I progressi fatti sono apparsi infatti molto notevoli. Dagli ultimi controlli infatti è emerso un netto miglioramento delle sue. A quanto pare è tutto frutto delle cure ...

