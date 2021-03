Crollo dei contagi nelle case di riposo (Di venerdì 26 marzo 2021) di Lorenzo Crespi Dopo il picco raggiunto a metà mese inizia a calare la curva dei contagi in provincia di Varese. Il numero dei nuovi positivi è in lieve discesa: dal 19 al 25 marzo sono stati ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) di Lorenzo Crespi Dopo il picco raggiunto a metà mese inizia a calare la curva deiin provincia di Varese. Il numero dei nuovi positivi è in lieve discesa: dal 19 al 25 marzo sono stati ...

Crollo dei contagi nelle case di riposo Grazie alla profilassi di massa nelle Rsa varesine si registrano ormai pochi casi. Quasi pronti gli hub a Schiranna e Malpensa ...

