Cristina Chiabotto pancione e voglie a cui non resiste | svela tutto Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 26 marzo 2021) Bellissima e felicemostra il suosui social, è all’ottavo mese di gravidanza e leaumentano sempre di più (). Spesso lanone si lascia andare alle golosità del fast food, al cioccolato, ai gelati, ma è bravissima perché ha preso solo 9 chili, anche se manca ancora un po’ di tempo per il parto. L’ex Miss Italia si tiene in forma con il pilates, non molla, continua con il suo allenamento da casa e i risultati si vedono. Confidaai follower che le rivolgono le domande su Instagram ma qualcosa la nasconde. A chi le chiede quale nome avrebbe scelto per un maschietto non risponde, tiene per lei il nome, magari un giorno la sua Luce Maria avrà un fratellino....