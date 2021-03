Crash Bandicoot 4: It's About Time è finalmente disponibile anche su PC (Di venerdì 26 marzo 2021) Crash Bandicoot 4: It's About Time festeggia in grande stile i 25 anni del franchise, arrivando da oggi anche su PC tramite Battle.net. Dopo essere approdato su PlayStation 4 & 5, Xbox One, Series XS e Nintendo Switch, è difatti la volta di far scorrazzare il peremele più amato del mondo dei videogiochi anche su PC. Per celebrare l'anniversario d'argento di Crash, i giocatori potranno anche accedere gratuitamente alle skin Bare Bones per Crash e Coco al completamento del secondo livello del gioco. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021)4: It'sfesteggia in grande stile i 25 anni del franchise, arrivando da oggisu PC tramite Battle.net. Dopo essere approdato su PlayStation 4 & 5, Xbox One, Series XS e Nintendo Switch, è difatti la volta di far scorrazzare il peremele più amato del mondo dei videogiochisu PC. Per celebrare l'anniversario d'argento di, i giocatori potrannoaccedere gratuitamente alle skin Bare Bones pere Coco al completamento del secondo livello del gioco. Leggi altro...

Advertising

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #CrashBandicoot 4: It's About Time è ora disponibile anche su PC - Eurogamer_it : #CrashBandicoot 4: It's About Time è ora disponibile anche su PC - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Crash Bandicoot 4 - It´S About Time - PlayStation 4 editore ACTIVISION EU… - CrashBZone : Crash Bandicoot 4 It's About Time è arrivato su PC! by @danyq94 #crashbandicoot - fruttoIo_ : Giochi della switch che ho in corso: Bioshock 3, Crash Bandicoot 4, Oddworld, l’ultimo della trilogia di Spyro, Sup… -