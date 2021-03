Covid | oggi altri 23 987 casi e 457 morti | resta alta la pressione sugli ospedali

(Di venerdì 26 marzo 2021)Italia, bollettino del 26 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Nuovidiancora in crescita, seppur lieve:sono 23.987. I decessi sono 457, in linea a quelli registrati ieri (460). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 354.982, la percentuale di positivi è al 6,7% come ieri. (prosegue dopo la foto) Nel Lazio 2.006 nuovie 37, aumentano i ricoveri e terapie intensivesu oltre 16mila tamponi nel Lazio (-295) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 35mila test, si registrano 2.006positivi (-49), 37 i decessi (+4) e +1.811 i guariti. “Diminuiscono i, aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie ...

rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - TgLa7 : La #Danimarca ha prorogato oggi la #sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di #AstraZeneca nel Paese per 'altr… - TgLa7 : La Norvegia ha prorogato oggi la sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese fino al 15 ap… - umanesimo : Il Covid sta mietendo moltissime vittime in quasi tutta l'Europa dell'Est (risparmiata dalla 1° ondata) Sono zone o… - an12frnc : RT @zaiapresidente: ?? IO MI VACCINO ?? Parte oggi la campagna informativa della Regione del Veneto a sostegno della lotta al COVID-19 tram… -

Consumatori con restrizioni economiche già prima della pandemia (20%): ponevano già attenzione alle loro spese prima del- 19 e la situazione non è cambiata; 2. Consumatori con restrizioni ..."Faremo un decreto ora ma sulla base dei dati disponibili: vedremo come vanno, non escludo cambiamenti in corso. Valuteremo la situazione settimana dopo settimana". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. .Con la sosta per le nazionali puntualmente arrivano vari rumor e indiscrezioni sul futuro di diversi giocatori rossoneri. Il tema dei contratti in scadenza è tra quelli più ...Contrordine, la Toscana non è più arancione. Non schiva il rosso per pochi contagi, per pochi contagi in più è nella zona rossa. Almeno secondo quanto anticipa ...