Caso tamponi | la Lazio e la Figc annunciano i ricorsi

(Di venerdì 26 marzo 2021) Sulla sentenza emessa oggi dal Tribunale Federale Nazionale sul procedimento relativo alla, la Procura Federale della, nella persona del Procuratore Federale Giuseppe Chiné, pur soddisfatta della tenuta dell’impianto accusatorio, si legge in una nota, fa sapere che, non appena saranno pubblicate le motivazioni, farà appello alla Corte Federale poiché le sanzioni irrogate non L'articolo

2 Nessuna penalizzazione in classifica. È senza dubbio questa la principale e inaspettata novità emersa dalla sentenza del Tribunale Federale in merito alla questionedella Lazio . Una vicenda che puntava il dito contro la società biancoceleste - accusata di aver violato il protocollo anti - Covid tra ottobre e novembre - oltre al presidente Lotito e ai ...... insieme al Museo provinciale, mettiamo a disposizione per agevolare e velocizzare il piano vaccinale regionale e, neldella palestra polifunzionale, fare anche prevenzione attraverso i. ...Dopo la sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale sul caso tamponi in casa Lazio, la società di Lotito ha immediatamente dichiarato che sarebbe ricorsa in appello. Questo il comunicato: ...Lo si è appreso durante i lavori della manovra finanziaria. Il presidente dell'Ars Miccichè lo ha comunicato in Parlamento ...