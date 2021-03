Canzone segreta stasera su Rai 1 | gli ospiti del 26 marzo 2021

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 26 marzo 2021) Terzo appuntamento con Serena Rossi nella prima serata di venerdì. E una nuova puntata dici aspetta oggi, 26. Buoni ascolti per il programma di Serena Rossi che tiene botta e domina nella prima serata di Rai 1 ormai già da due settimane ( la concorrenza debole di Ciao Darwin su Vanale 5 ha parecchio aiutato). Il format divide: c’è chi lo trova elegante e sobrio ma anche leggero da seguire in questo momento particolare per il pubblico a casa, e chi invece non ne ha ancora capito il senso! Ma del resto, mettere tutti d’accordo non è facile. Questa sera vedremo però la terza puntata di. Scopriamo quindi gliche arriveranno nello studio di Rai 1. Questa settimana c’è una novità. Infatti si è deciso di non rivelare il nome ...