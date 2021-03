Basket, Eurocup 2020/2021: Virtus Bologna in semifinale, Badalona ko 78-84 (Di venerdì 26 marzo 2021) La Virtus Bologna ha conquistato l’accesso alle semifinali dell’Eurocup 2020/2021. In gara-2 dei quarti di finale gli emiliani hanno infatti vinto 78-84 in casa della Joventut Badalona, al termine di una partita più sofferta di quanto sarebbe potuto essere. Bologna ha infatti sprecato un vantaggio di oltre venti punti, riuscendo comunque a venire a capo di una partita che si era notevolmente complicata. La cronaca – Parte subito con il piede giusto la Virtus, che tiene sotto controllo l’attacco di Badalona e allunga ben presto arrivando a chiudere il primo quarto in vantaggio 19-14 dopo aver toccato anche il +7. Non cambia il copione nel secondo quarto, in cui gli emiliani arrivano a toccare anche il +14 e trovano buone percentuali al ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Laha conquistato l’accesso alle semifinali dell’. In gara-2 dei quarti di finale gli emiliani hanno infatti vinto 78-84 in casa della Joventut, al termine di una partita più sofferta di quanto sarebbe potuto essere.ha infatti sprecato un vantaggio di oltre venti punti, riuscendo comunque a venire a capo di una partita che si era notevolmente complicata. La cronaca – Parte subito con il piede giusto la, che tiene sotto controllo l’attacco die allunga ben presto arrivando a chiudere il primo quarto in vantaggio 19-14 dopo aver toccato anche il +7. Non cambia il copione nel secondo quarto, in cui gli emiliani arrivano a toccare anche il +14 e trovano buone percentuali al ...

