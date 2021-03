Art and messages of peace for the 21st birthday of the Casciago Kaki (Di venerdì 26 marzo 2021) Today, more than ever, this concept is relevant, as it is a symbol that speaks of the moment in history we are living through. MANUELA MARTINES 'Last autumn, when the tree was still thriving with all ... Leggi su varesenews (Di venerdì 26 marzo 2021) Today, more than ever, this concept is relevant, as it is a symbol that speaks of the moment in history we are living through. MANUELA MARTINES 'Last autumn, when the tree was still thriving with all ...

Advertising

heavenlypapa : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… - heavenlypapa : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… - igorlibreria : LaChiccaDelGiorno... : AGAINST THE AVANT-GARDE Pier Paolo Pasolini, Contemporary Art and Neocapitalism di Ara H. Me… - analphabeta : RT @analphabeta: Ufficialmente on-line il nuovo sito - andersinvienna : The case for Eurobonds is now no longer theoretical, but actual and overwhelming. Draghi spinge sugli eurobond:?«S… -