Alex Palmieri in gara a Magic Song, un festival televisivo dell’est Europa (Di venerdì 26 marzo 2021) Con il suo debutto su OnlyFans (qui il link per il materiale che pubblica) qualcuno pensava che Alex Palmieri non sarebbe tornato a cantare e invece… Dopo il suo ingresso sulla piattaforma, con il quale ha toccato il secondo posto degli utenti piu? popolari (e come direbbe la Cipollari ‘siete proprio affamate‘) il cantante e? tornato in Albania, dove a fine 2020 aveva tenuto gia? un mini concerto televisivo, ed e? stato selezionato per partecipare a Kenga Magjike 2021 (Magic Song). In onda da oltre 20 anni, Magic Song e? un evento televisivo le cui 3 serate finali – che saranno a maggio – sono seguite da milioni di persone tra Albania, Grecia, Kossovo, Macedonia e anche molti altri paesi dell’est Europa. Al netto di ... Leggi su biccy (Di venerdì 26 marzo 2021) Con il suo debutto su OnlyFans (qui il link per il materiale che pubblica) qualcuno pensava chenon sarebbe tornato a cantare e invece… Dopo il suo ingresso sulla piattaforma, con il quale ha toccato il secondo posto degli utenti piu? popolari (e come direbbe la Cipollari ‘siete proprio affamate‘) il cantante e? tornato in Albania, dove a fine 2020 aveva tenuto gia? un mini concerto, ed e? stato selezionato per partecipare a Kenga Magjike 2021 (). In onda da oltre 20 anni,e? un eventole cui 3 serate finali – che saranno a maggio – sono seguite da milioni di persone tra Albania, Grecia, Kossovo, Macedonia e anche molti altri paesi. Al netto di ...

