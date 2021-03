Ag. Man e Mihaila: “Le squadre interessate hanno tutte il mio numero. A fine maggio vedremo” (Di sabato 27 marzo 2021) Giovanni Becali, agente di Valentin Mihaila e di Dennis Man, ha parlato così ai microfoni di ParmaLive.com: “In Italia si è parlato di Napoli e Roma per Mihaila? Sono voci. Le squadre interessate hanno tutte il mio numero, ora c’è da pensare alle qualificazioni ai Mondiali, poi al finale di campionato. A fine maggio ci sentiremo e capiremo qual è il percorso giusto”. Foto: Twitter FCSB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Giovanni Becali, agente di Valentine di Dennis Man, ha parlato così ai microfoni di ParmaLive.com: “In Italia si è parlato di Napoli e Roma per? Sono voci. Leil mio, ora c’è da pensare alle qualificazioni ai Mondiali, poi al finale di campionato. Aci sentiremo e capiremo qual è il percorso giusto”. Foto: Twitter FCSB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ParmaLiveTweet : PL - Ag. Mihaila e Man: 'Valentin deve tanto al Parma, Dennis è al 60%. Futuro? A maggio' - Dacos23 : RT @ParmaLiveTweet: Romania ok con la Macedonia: Mihaila debutta con un eurogol, in campo anche Man - ParmaLiveTweet : Romania ok con la Macedonia: Mihaila debutta con un eurogol, in campo anche Man - GruppoEsperti : @rrroby2 @TuttoFanta @ProfidiAndrea Ciao, ne metto 5: Gaich Ounas Sansone/Skov Olsen Man/Mihaila Gabbiadini - rrroby2 : @TuttoFanta @GruppoEsperti @ProfidiAndrea ciao, come quinto/sesto slot mi fate una classifica dal migliore al peggi… -