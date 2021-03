Van Basten, le proposte per rivoluzionare il calcio: stop al fuorigioco e sì al tempo effettivo (Di giovedì 25 marzo 2021) Le proposte di Van Basten non sono di certo passate inosservate, l’ex calciatore ha in mente alcune mosse per rivoluzionare il mondo del calcio. Intervistato da Sky Sport ha illustrato alcuni cambiamenti necessari per rendere le partite ancora più avvincenti. “La gente non vuole vedere i giocatori che perdono tempo, che ritardano le rimesse laterali e che sprecano minuti stando a terra. Dobbiamo fare qualcosa per evitare questi comportamenti, gli spettatori vogliono azione. Ci sono troppe situazioni dove si sta guardando il nulla, questo non va bene per il gioco”. Proposta l’introduzione del tempo effettivo: “Sarebbe una grande cosa per il calcio, dobbiamo solo lavorarci. Rimane sempre un grande sport, ma possiamo migliorare nel renderlo più onesto e ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 marzo 2021) Ledi Vannon sono di certo passate inosservate, l’ex calciatore ha in mente alcune mosse peril mondo del. Intervistato da Sky Sport ha illustrato alcuni cambiamenti necessari per rendere le partite ancora più avvincenti. “La gente non vuole vedere i giocatori che perdono, che ritardano le rimesse laterali e che sprecano minuti stando a terra. Dobbiamo fare qualcosa per evitare questi comportamenti, gli spettatori vogliono azione. Ci sono troppe situazioni dove si sta guardando il nulla, questo non va bene per il gioco”. Proposta l’introduzione del: “Sarebbe una grande cosa per il, dobbiamo solo lavorarci. Rimane sempre un grande sport, ma possiamo migliorare nel renderlo più onesto e ...

