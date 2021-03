Simona Malpezzi è la capogruppo dei senatori Pd

Advertising

EnricoLetta : Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte… - robertapinotti : Simona Malpezzi è un’ottima candidata, persona leale e di squadra. La stimo e saprà rappresentare al meglio tutte l… - repubblica : ?? Pd, Marcucci fa un passo indietro: 'Chiedero' in assemblea di votare Simona Malpezzi come capogruppo al Senato' - JackalBourne : RT @EnricoLetta: Simona #Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei ?@SenatoriPD?. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le sen… - Open_gol : I senatori del Pd hanno eletto all'unanimità la nuova capogruppo -

L'ultima resistenza di Andrea Marcucci è stata domata, con l'indicazione da parte del presidente uscente dei senatori della sua erede,, anche lei della corrente Base Riformista. 'Il ...L'assemblea dei senatori Pd ha eletto all'unanimità, per alzata di mano,come nuovo capogruppo dem a Palazzo Madama. Eletto, sempre all'unanimità per alzata di mano, anche il nuovo ufficio di presidenza: Alan Ferrari vicepresidente vicario; Caterina Biti e ...SIMONA MALPEZZI NUOVO CAPOGRUPPO DEL PD La decisione presa all'unanimità dall'assemblea dei senatori Dem [LEGGI] ...Simona Malpezzi, attuale sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, è stata eletta all’unanimità nuovo capogruppo del Pd al Senato durante l’assemblea dei senatori dem in corso a Palazzo Madama. M ...