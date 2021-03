Senza Tregua, su Rai2 il documentario per la lunga onda del Covid (Di venerdì 26 marzo 2021) Ormai è passato un anno dall’inizio della pandemia, il documentario Rai, Senza Tregua, andrà in onda per raccontare le testimonianze del fenomeno long-Covid. Senza Tregua, il documentario su Rai2 in onda alle ore 23.30 parlerà del pazienti affetti da Long Covid (Rai Play)Le persone reduci guarite dal virus stanno ancora accusando i postumi della malattia, infatti Giovedì 25 Marzo il documentario “Senza Tregua”, si occuperà proprio della lunga ondata del Covid, andrà in onda alle ore 23.30 in seconda serata su Rai2. Questo è il seguito ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 marzo 2021) Ormai è passato un anno dall’inizio della pandemia, ilRai,, andrà inper raccontare le testimonianze del fenomeno long-, ilsuinalle ore 23.30 parlerà del pazienti affetti da Long(Rai Play)Le persone reduci guarite dal virus stanno ancora accusando i postumi della malattia, infatti Giovedì 25 Marzo il”, si occuperà proprio dellata del, andrà inalle ore 23.30 in secserata su. Questo è il seguito ...

