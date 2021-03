Sconcerti: “Sarri tornerebbe di corsa, ma io preferisco Juric” (Di giovedì 25 marzo 2021) Mario Sconcerti sul futuro allenatore del Napoli Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfono di TMW Radio, dove ha parlato anche del futuro allenatore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 25 marzo 2021) Mariosul futuro allenatore del Napoli Il giornalista Marioè intervenuto ai microfono di TMW Radio, dove ha parlato anche del futuro allenatore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Sarri Sconcerti: 'Sarri tornerebbe volentieri a Napoli, ma credo più nella pista Juric' Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera , è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per ... A mio parere, Sarri tornerebbe più che volentieri al Napoli, ma al momento la candidatura più ...

Richiamiamo SARRI!!... per tornare Allegri ...che hanno voglia di emergere e che avrebbero assecondato Sarri nella costruzione di una squadra, appunto De Light, Kulusevski, Chiesa, Arthur e Mckenny. Come ha ben detto il direttore Sconcerti, ...

