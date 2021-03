Returnal: l'esclusiva PS5 torna a mostrarsi in un trailer gameplay raccontato dagli sviluppatori (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo aver annunciato nella giornata di oggi l'entrata ufficiale in fase Gold (il gioco è quindi pronto per il lancio), Housemarque torna a parlare di Returnal con un trailer gameplay spiegato da Mikael Haveri. Come ormai probabilmente saprete, Returnal ci immerge in un pianeta alieno nei panni di un'esploratrice, Selene, che si ritrova intrappolata in un loop temporale dalle origini misteriose. Un action-shooter in terza persona adrenalinico targato Housemarque (Resogun, Nex Machina) che al gameplay unisce anche una narrazione tutta da scoprire. Ecco il nuovo trailer gameplay: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo aver annunciato nella giornata di oggi l'entrata ufficiale in fase Gold (il gioco è quindi pronto per il lancio), Housemarquea parlare dicon unspiegato da Mikael Haveri. Come ormai probabilmente saprete,ci immerge in un pianeta alieno nei panni di un'esploratrice, Selene, che si ritrova intrappolata in un loop temporale dalle origini misteriose. Un action-shooter in terza persona adrenalinico targato Housemarque (Resogun, Nex Machina) che alunisce anche una narrazione tutta da scoprire. Ecco il nuovo: Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Al Future Games Show c'è anche Returnal, l'attesa esclusiva PS5! #Returnal #FutureGamesShow #PS5 - RedBlack85 : Returnal: la nuova esclusiva PlayStation 5 è ufficialmente in fase gold - Stoupwhiff : Housemarque ha finalmente concluso i lavori su Returnal, esclusiva di prossima uscita su Playstation 5, facendo ent… - misteruplay2016 : Returnal, l’esclusiva PS5 è entrata ufficialmente in fase gold - Eurogamer_it : L'esclusiva #PS5 #Returnal è entrata in fase gold. -