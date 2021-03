POCO X3 Pro e F3: offerta di lancio e specifiche (Di giovedì 25 marzo 2021) Durante gli scorsi giorni sono stati presentati i nuovi Smartphone POCO X3 Pro e POCO F3, andiamo a scoprirli insieme. POCO X3 Pro e F3 – Scheda tecnica e informazioni In precedenza abbiamo parlato dei modelli POCO F2 Pro e X3 NFC che hanno caratterizzato il mercato fascia alta e fascia media del 2020. Dopo il distacco ufficiale con Xiaomi e il passaggio a marchio indipendente abbiamo visto anche l’interesse di creare nuovi prodotti, come il modello M3, in linea con le richieste del mercato. La primavera 2021 vede l’annuncio di due nuovi terminali, entrambi collocabili in una fascia alta “rimodulata”, con interessanti specifiche e un prezzo davvero competitivo. POCO X3 Pro Il POCO X3 Pro è un telefono di fascia alta (scalino base) dotato di un DotDisplay LCD FHD+ ... Leggi su windowsinsiders (Di giovedì 25 marzo 2021) Durante gli scorsi giorni sono stati presentati i nuovi SmartphoneX3 Pro eF3, andiamo a scoprirli insieme.X3 Pro e F3 – Scheda tecnica e informazioni In precedenza abbiamo parlato dei modelliF2 Pro e X3 NFC che hanno caratterizzato il mercato fascia alta e fascia media del 2020. Dopo il distacco ufficiale con Xiaomi e il passaggio a marchio indipendente abbiamo visto anche l’interesse di creare nuovi prodotti, come il modello M3, in linea con le richieste del mercato. La primavera 2021 vede l’annuncio di due nuovi terminali, entrambi collocabili in una fascia alta “rimodulata”, con interessantie un prezzo davvero competitivo.X3 Pro IlX3 Pro è un telefono di fascia alta (scalino base) dotato di un DotDisplay LCD FHD+ ...

